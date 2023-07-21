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Российские «Ониксы» прямо сейчас «крошат» стратегические объекты в Одесской и Николаевской областях

Российские «Ониксы» прямо сейчас «крошат» стратегические объекты в Одесской и Николаевской областях

Российские «Ониксы» прямо сейчас «крошат» стратегические объекты в Одесской и Николаевской областях Владислав ВислВКС РФ продолжают «вынос» портовой инфраструктуры, складов боеприпасов и нефтехранилищ на территории Одесской / Николаевской областей.

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