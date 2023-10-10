Китайские туристы массово отправляются в ночные экскурсии в гроты Лунмэнь в Хэнани 

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Ночные экскурсии в гроты Лунмэнь (Longmen) пользовались популярностью во время празднования Национального дня Китая: после наступления сумерек в Лояне (Luoyang) (провинция Хэнань (Henan)) в живописную зону стекались толпы туристов.