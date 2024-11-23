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Медведев: Использование Киевом дальнобойного оружия лишь отдаляет переговоры

Медведев: Использование Киевом дальнобойного оружия лишь отдаляет переговоры

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о том, что Вооружённые силы киевского режима применили полученные от западных держав ракеты против расположенных в России целей.

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