Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о том, что Вооружённые силы киевского режима применили полученные от западных держав ракеты против расположенных в России целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии