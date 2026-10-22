ТЮМЕНЬ, 22 октября, ФедералПресс. Тюменская областная дума на сегодняшнем заседании утвердила увеличение доходов региональной казны текущего года на 1,6 млрд рублей.
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