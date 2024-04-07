Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине

Хотелось бы знать, как такие мерзавцы, как Шольц, на западе становятся лидерами своих стран, просто в голове не укладывается!😱👈😜👀

Александр Макеев

Говорят, цыплят по осени считают. Вот к президентским выборам в США подведём баланс по СВО и выясним кто есть кто-то серьёзный, а кто есть пустое брехло!