© РИА Новости . Стрингер Сегодня 26K прочитали Российская армия не может одолеть украинскую в ходе спецоперации, соврал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине
Комментарии
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Лев Добрый
Хотелось бы знать, как такие мерзавцы, как Шольц, на западе становятся лидерами своих стран, просто в голове не укладывается!😱👈😜👀
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16 час.
Александр Макеев
Говорят, цыплят по осени считают. Вот к президентским выборам в США подведём баланс по СВО и выясним кто есть кто-то серьёзный, а кто есть пустое брехло!
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16 час.
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