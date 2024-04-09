Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Дмитрий Gold
    Зачем ему руководство нищей страной, долги отдавать  непомерные,  беги зеля🤔Зе готовится бежать?
  • epobedimski
    Что же вы врете все время? Желаемое за действительность принимаете! Приезжайте и посмотрите кто побеждает!Уползти бы из нор...
  • Юрий Золотарев
    Слышь, Бобик! А ведь ПУЛЯ летит быстрее любого твоего "бега"!Зе готовится бежать?

Немцы помогают России отстраивать Мариуполь. Реакция властей Германии

Немцы помогают России отстраивать Мариуполь. Реакция властей Германии

НАГЛАЯ ПРАВДА На днях в немецкой прессе появилось сообщение, в очередной раз демонстрирующее, что не так уж все и однозначно с выполнением санкционных мер, введенных западными государствами по отношению к Российской Федерации.

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