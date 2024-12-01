День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Синопское сражение, которое состоялось 30 ноября 1853 года и завершилось разгромной победой русских моряков, вошло в историю как последняя крупная битва с участием парусных кораблей и первое сражение с участием пароходов.
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