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Какой церковный праздник принято отмечать 22 октября 2023 года среди православных верующих

Какой церковный праздник принято отмечать 22 октября 2023 года среди православных верующих

Какой церковный праздник принято отмечать 22 октября 2023 года среди православных верующих Юлия СкворцоваСреди православных россиян в воскресенье, 22 октября 2023 года принято отмечать церковный праздник, во время которого христиане чтят память одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Иакова Алфеева.

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