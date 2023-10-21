Какой церковный праздник принято отмечать 22 октября 2023 года среди православных верующих Юлия СкворцоваСреди православных россиян в воскресенье, 22 октября 2023 года принято отмечать церковный праздник, во время которого христиане чтят память одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Иакова Алфеева.