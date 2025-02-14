Японский депутат Судзуки призвал отменить санкции против России

Введение ограничений против РФ было ошибкой Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС, что экономические и персональные санкции, которые были введены против России, не имеют никакого смысла и должны быть отменены.