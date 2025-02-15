Суд обязал взыскать с осужденной за теракт Треповой около 16 млн рублей

С осужденной на 27 лет Дарьи Треповой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), признанной виновной в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, взыскивают около 16 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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