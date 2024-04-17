В Госдуме предложили субсидировать покупку сельхозтехники для аграриев

Субсидию в 15 процентов на покупку сельхозтехники необходимо ввести во всех регионах России. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров рассказал Парламентской газете, почему необходима данная мера.
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