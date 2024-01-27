Канада приостановила допфинансирование Ближневосточного агентства ООН

ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI Канадские власти приняли решение приостановить выделение дополнительного финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после обвинений его сотрудников в причастности к атакам на Израиль.
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