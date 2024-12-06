Депутат Горелкин заявил, что запрещать продажу техники Apple в России не будут ...

Депутат Горелкин заявил, что запрещать продажу техники Apple в России не будутВ пятницу состоялось заседание комиссии РОЦИТ по развитию электронной торговли, посвящённое законопроекту об обязательной предустановке RuStore на продаваемые в России смартфоны и планшеты.
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