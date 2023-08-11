Туристы оформили в "РГС" на 63% больше полисов для поездок в Турцию, чем в прошлом году

С начала 2023 года путешественники оформили в "Росгосстрахе" около 5 тыс. полисов для индивидуальных поездок в Турцию, и в этом году их стало на 63% больше, чем в аналогичном отпускном сезоне 2022 года, сообщает ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".