Екатерина Рождественская рассказала о жизни в Индии и чем занимается сейчас

“От индийских бактерий средство одно. Главное — не спиться!” Недавно журналист, фотограф и просто дочь знаменитого советского поэта Екатерина Рождественская представила свою новую книгу «Подарок из страны специй».
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