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  • Вовладар Даров
    Потому что Казахстан продаст свою страну вместе с кизяком, лишь бы навредить России! Это если коротко!Почему европейски...
  • leonid
    Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 окт...Антисемитизм шага...
  • Evgenija Palette
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Кто заплатит за бесплатную раздачу интернета?

Кто заплатит за бесплатную раздачу интернета?

МТС не поддерживает идею отменить плату за раздачу мобильного интернета со смартфонов. Это приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость интернет-трафика для всех абонентов, считают в МТС.

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