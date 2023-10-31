Кто заплатит за бесплатную раздачу интернета?

МТС не поддерживает идею отменить плату за раздачу мобильного интернета со смартфонов. Это приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость интернет-трафика для всех абонентов, считают в МТС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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