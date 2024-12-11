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Отца Шерзата Болата арестовали на 15 суток в Алматинской области

Отца Шерзата Болата арестовали на 15 суток в Алматинской области

Каржаубая Нурымова арестовали за хулиганство. Как сообщили в пресс-службе суда Алматинской области, Енбекшиказахским районным судом по результатам рассмотрения дел в порядке административного производства.

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