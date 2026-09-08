The Bond Selloff Isn't Fiscal Armageddon, It's The End Of A Decade Of Financial Repression; Deutsche Bank Authored by Jim Reid, Deutsche Bank global head of macro research, The latest global bond sell-off has revived the idea that markets are fretting over unsustainable public finances.
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