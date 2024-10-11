Оценена компенсация за вред здоровью от сотовой вышки у дома

Граждане России могут претендовать на компенсацию в размере не менее одного миллиона рублей, если будет доказано, что ухудшение их здоровья связано с воздействием сотовой вышки, установленной неподалеку от их жилища.
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