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Оценена компенсация за вред здоровью от сотовой вышки у дома

Граждане России могут претендовать на компенсацию в размере не менее одного миллиона рублей, если будет доказано, что ухудшение их здоровья связано с воздействием сотовой вышки, установленной неподалеку от их жилища.

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