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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Сергей Алексеев
    Кто знает, как такого не допускать впредь...?Шпигелю дали 11 лет
  • Юрий Николаев
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Аграрии России достигли колоссальных успехов за четверть века

Аграрии России достигли колоссальных успехов за четверть века

За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире.

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