Сенатор Элизабет Уоррен подчеркивает риски мошенничества с криптовалютами

Предложенный сенатором Элизабет Уоррен закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов направленный на борьбу с мошенничеством связанным с криптовалютой, вызывает сложную дискуссию по поводу баланса между регулированием и инновациями на арене цифровых финансов.