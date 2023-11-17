Сенатор Элизабет Уоррен подчеркивает риски мошенничества с криптовалютами

Предложенный сенатором Элизабет Уоррен закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов направленный на борьбу с мошенничеством связанным с криптовалютой, вызывает сложную дискуссию по поводу баланса между регулированием и инновациями на арене цифровых финансов.
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