Confetto компании Marazzi продолжает линейку покрытий с эффектом ручной работы

Коллекция Confetto – достойное продолжение масштабной линейки мелкоформатных покрытий итальянского производителя, вобравшей в себя красоту традиционной майолики, но интерпретированной с учетом актуальных тенденций.
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