По словам продюсера Atelier Ryza, на знаменитые полные бедра героини повлиял экон...

По словам продюсера Atelier Ryza, на знаменитые полные бедра героини повлиял экономический спад в ЯпонииПредстоящая JRPG с открытым миром от Koei Tecmo Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – первая новая основная игра серии Atelier после успешной трилогии Atelier Ryza.