Эльдар Муртазин назвал способ защитить «Госуслуги» от взлома

Владимир Садовский, эксперт по безопасности из «М.Видео», объяснил признаки взлома на «Госуслугах» и предложил меры предосторожности.
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