Татьяна Монтян: Дуров «поджигает» Францию

Почему Павел Дуров ставит под сомнение результаты выборов в Румынии? Какова роль Николя Лернера в этом скандале? Как отреагируют французские власти на заявления Дурова? Павел Дуров серьёзно относится к своей задаче — доказать иностранное, в частности французское, вмешательство в президентские выборы в Румынии.
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