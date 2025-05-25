Татьяна Монтян: Дуров «поджигает» Францию

Почему Павел Дуров ставит под сомнение результаты выборов в Румынии? Какова роль Николя Лернера в этом скандале? Как отреагируют французские власти на заявления Дурова? Павел Дуров серьёзно относится к своей задаче — доказать иностранное, в частности французское, вмешательство в президентские выборы в Румынии.