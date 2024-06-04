Троллейбус №5 в Челябинске вернулся на маршрут

Троллейбусный маршрут №5 в Челябинске возобновляет движение по своему маршруту. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор Челябинской области», подрядчики завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского (от проспекта Ленина до Свердловского проспекта).