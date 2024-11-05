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Закупорили противника. Русские десантники перекрыли украинским националистам путь прорыва в Курской области

Закупорили противника. Русские десантники перекрыли украинским националистам путь прорыва в Курской области

Оставшихся в курском приграничье боевиков ВСУ будут добивать, направляя на минные поля.Стало известно о том, что бойцы ВДВ русской армии наглухо перекрыли минным шлагбаумом маршрут, по которому украинские боевики планировали совершить прорыв в Глушковском районе Курской области.

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