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«Ты чего такая тощая?» Маликов отреагировал на новую фигуру его дочери

«Ты чего такая тощая?» Маликов отреагировал на новую фигуру его дочери

Певец переживает за экстремально похудевшую Стефанию. Дмитрий Маликов Личный архивСтефания Маликова за последний год сильно похудела.

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