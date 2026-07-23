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Царьград

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Telegraph: британский корабль не смог бы оказать сопротивление русскому фрегату «Неустрашимый»

Telegraph: британский корабль не смог бы оказать сопротивление русскому фрегату «Неустрашимый»

В британской прессе устроили истерику после учений русского военного корабля в проливе Ла-Манш.Британский патрульный корабль HMS Tyne не может тягаться с фрегатом русского флота «Неустрашимый», считает британская The Telegraph.

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