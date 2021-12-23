РПЦ: Папа Римский и патриарх Кирилл могут встретится в «третьей стране»

В качестве места встречи Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривают «третью страну», сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
В качестве места встречи Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривают «третью страну», сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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