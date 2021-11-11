Быть пенсионером

Быть пенсионером

Быть пенсионером — это только называется «заслуженный отдых», на самом деле — тоже работа, причем нелегкая.

Вернуться к статье
Обсудить
Юрий Ded
Дочитал до = Правозащитник, главный редактор журнала «Европейский омбудсман» Сейран Давтян = . Всё харе далее усё понятно . надоели жалостливые дяди и тёти желающие мне = добра = .
Владимир Лисуков
Век воли не видать. ДЕД Юрка проклюнулся! Однако его скудное умишко не в состоянии понять, что пенсионером быть никто не желает, так как начинают пропадать. Быть пенсионером это совсем не то, что стать членом партии власти: горько и унизительно.
Василий Шафранов
Ну да. В России быть пенсионером это значит погрузиться в бедность. а то и в нищету.
Владимир Лисуков
Верно понимаете, товарищ. Желали в Сочу, попали в Мочу.
Василий
Нынче власть старается записать в личный доход безногого полученные им от "великой державы" костыли и клюшки. Слава гаранту.

Картина дня

наверх