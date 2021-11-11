Время узнать правду!ПолитикаБыть пенсионером Быть пенсионером — это только называется «заслуженный отдых», на самом деле — тоже работа, причем нелегкая.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedДочитал до = Правозащитник, главный редактор журнала «Европейский омбудсман» Сейран Давтян = . Всё харе далее усё понятно . надоели жалостливые дяди и тёти желающие мне = добра = .Владимир ЛисуковВек воли не видать. ДЕД Юрка проклюнулся! Однако его скудное умишко не в состоянии понять, что пенсионером быть никто не желает, так как начинают пропадать. Быть пенсионером это совсем не то, что стать членом партии власти: горько и унизительно.Василий ШафрановНу да. В России быть пенсионером это значит погрузиться в бедность. а то и в нищету.Владимир ЛисуковВерно понимаете, товарищ. Желали в Сочу, попали в Мочу.ВВасилийНынче власть старается записать в личный доход безногого полученные им от "великой державы" костыли и клюшки. Слава гаранту.Комментировать