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Курские новости

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В Курске судит водителя за смертельный наезд на пешехода

В Курске судит водителя за смертельный наезд на пешехода

Автомобиль двигался со скоростью 114 км/ч при разрешенных 60 км/ч.4 августа прошлого года года у дома №23 по проспекту Надежды Плевицкой в Курске Фольксваген Тигуан, за рулём которого находился 26-летний мужчина, сбил женщину-пешехода 1958 года рождения.

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