Болезный или просто наглый? «Трехместные» мужчины в метро

Пруф :) ОБЬЯВЛЕНИЕ: заранее прошу прощения за тему у мужчин-читателей моего блога, которые достойно ведут себя по отношению к женщинам и в транспорте, и вообще; этот пост - не о вас, а о некоторых павианоподобных ;) Простите: как говорится, "накипело".
Популярные статьи
- Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе. О принципах и методах воспитания великого педагога
- Травят, обещают сжечь авто: за скандал с детьми с аутизмом петербурженку выжили из элитного ЖК
- 📚 Кому отказали в Нобелевке из-за того, что вручили Солженицыну. Жаль, что ее отдали ему-были куда более достойные кандидаты
Свежие комментарии