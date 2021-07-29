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Болезный или просто наглый? «Трехместные» мужчины в метро

Болезный или просто наглый? «Трехместные» мужчины в метро

Пруф :) ОБЬЯВЛЕНИЕ: заранее прошу прощения за тему у мужчин-читателей моего блога, которые достойно ведут себя по отношению к женщинам и в транспорте, и вообще; этот пост - не о вас, а о некоторых павианоподобных ;) Простите: как говорится, "накипело".

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Traveller
Сейчас в жару эти туземцы нарядились в семейные трусы, которые почему-то сами называют "шортами". И вываливают из этих шорт свои вонючие гениталии на всеобщий осмотр. и не возьмут себе в голову то, что раздвинутые ноги - это следствие провисших половых признаков, болтающихся между ног.
ирина Северова северова (гуляева)
ФУУУУУУУ!!!!
ирина Северова северова (гуляева)
ФУУУУУУУ!!!!
Сергей
Что вы кричите, бабушка Арина ? Напердела ))))
Элина Морозова
Как бабульки у подъезда
ирина Северова северова (гуляева)
Ну так эти мужики и есть "бабульки"
Анна Эржибова
Не думаю что это одно и тоже,на лавочке бабульки сидят а там молодые здоровые кабаны :)
Элина Морозова
Общее-это поза "хозяина жизни")))
Анна Эржибова
Да да :)
Борис Шумилов
Так равноправие, кто же тебе запрещает сидеть как хочешь.)))
Элина Морозова
Не запрещает, а просто не дает возможности сесть..
Борис Шумилов
"просто не дает возможности сесть.." - Повторюсь: РАВНОПРАВИЕ.)))
Элина Морозова
Ага. То есть если тетка сядет и разложит сумки вокруг себя-это будет равноправие)))))
Сергей
Бабы думали что равноправие - это когда у мужиков забирают права и отдают бабам.
Борис Шумилов
"Ага. То есть если тетка сядет и разложит сумки вокруг себя-это будет равноправие" - Ну за место под солнцем теперь надо биться, коль самостоятельными стали, ну если позволяет череп и мышца.)))
Элина Морозова
Нет. Это когда ничего не отнимают, а дают женщинам то, что у них было отобрано.
Элина Морозова
Зачем? Можно вежливо попросить.
Анна Эржибова
Так яйки взбухли мешает;) а на деле вы правы,особенно раздражает когда из семейного труселя вываливается на всеобщее обозрение хмм :) ещё в майке в сланцах в центре города пипсздец это просто похеристы как на фото на лице написано кхм на всех он тут "барин"
Борис Шумилов
"особенно раздражает когда из семейного труселя вываливается на всеобщее обозрение хмм 😃 ещё в майке в сланцах в центре города пипсздец это просто похеристы как на фото на лице написано кхм на всех он тут "барин"" - ВАХ-ВАХ каков наглец, королевну не увидел.)))
Анна Эржибова
О_О :) :)
Михаил добрый маргинал
А не судьба попросить подвинутся?Я иногда так сижу когда поезд пустой.))))

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