Болезный или просто наглый? «Трехместные» мужчины в метро

Пруф :) ОБЬЯВЛЕНИЕ: заранее прошу прощения за тему у мужчин-читателей моего блога, которые достойно ведут себя по отношению к женщинам и в транспорте, и вообще; этот пост - не о вас, а о некоторых павианоподобных ;) Простите: как говорится, "накипело".