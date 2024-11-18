«Мы передаем огонь души нашим студентам»: Ректор РГИСИ Наталья Пахомова рассказала о развитии вуза

Недавно учебное заведение отметило 245 лет со дня своего основания Ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Наталья Пахомова вошла в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.
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