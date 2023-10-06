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Вечерний Новосибирск

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Грибная лапша проросла в бочкаревском лесу вблизи Черепаново

Грибная лапша проросла в бочкаревском лесу вблизи Черепаново

Теплая осень в Новосибирской области благоволит грибникам. Любители тихой охоты не упускают возможности насобирать вдоволь даров природы, утверждают, что в лесах пошел второй слой опят, но находят их не все.

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