Грибная лапша проросла в бочкаревском лесу вблизи Черепаново

Теплая осень в Новосибирской области благоволит грибникам. Любители тихой охоты не упускают возможности насобирать вдоволь даров природы, утверждают, что в лесах пошел второй слой опят, но находят их не все.
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