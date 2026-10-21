В последние годы российские кинотеатры наводнили фильмы по отечественным сказкам, однако зачастую они не передают полную атмосферу самих сказок, по которым сняты.
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