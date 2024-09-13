Как белогвардеец и враг народа нашел никель и платину для диктатуры пролетариата

Все началось с угля. И совсем не для диктатуры пролетариата, а наоборот. У Колчака появилась идея наладить поставки снаряжения из стран Антанты в Сибирь по Северному морскому пути и далее по сибирским рекам.
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