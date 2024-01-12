Города в огне. Что известно о нападении США и Британии на Йемен?

ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Вооруженные силы США и Великобритании ночью 12 января начали наносить массированные авиаудары по аэропортам, центрам производства дронов, складам оружия хуситов в Йемене.
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