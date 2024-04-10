Страшные годы не забыть: 80 лет назад советские войска освободили Одессу

Сегодня, 10 апреля, отмечается 80 лет освобождения Одессы от немецко-фашистких захватчиков. В 1944 году при активной поддержке партизан и подпольщиков советские войска смогли поднять над городом красное знамя.
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