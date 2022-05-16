Медвежий угол

36 910 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Простой Обыватель
    Просто в этом нет необходимости. Даже если начнется третья мировая. Сейчас важно не количество шапок, а вооружение и ...Почему Россия стр...
  • Николай Петров
    Может тогда разблокируете ? 😜Вечная тема: один...
  • Николай Петров
    Монголы никогда не предавали Россию. Даже американский ленд-лиз в ВОВ, не сравнялся с помощью Монголии.Вечная тема: один...

украина не заблудшая овца, украина - это ВРАГ

украина не заблудшая овца, украина - это ВРАГ

Автор:  Юрий Баранчик Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине состоит в том, что Россия никогда не готовилась к войне с Украиной, тогда как Украина всегда, с первого дня обретения государственности, готовилась к войне с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх