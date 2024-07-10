Заместитель прокурора Волгоградской области Александр Викторович Чубыкин 12 июля 2024 года с 14:00 до 15:00 проведет личный прием граждан в прокуратуре Новоаннинского района по адресу: г.
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Заместитель прокурора Волгоградской области Александр Викторович Чубыкин 12 июля 2024 года с 14:00 до 15:00 проведет личный прием граждан в прокуратуре Новоаннинского района по адресу: г.