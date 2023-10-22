В России назвали топ-35 регионов по экономическому потенциалу

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавили топ-35 субъектов по экономическому потенциалу — его оценивают по уплаченному НДС, уровню заработной платы в регионе и другим параметрам.