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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шашков о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде: «Нам с ребятами очень понравилось. Подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу 10 муравьев»

Игроки клуба из Екатеринбурга Юрий Журавлев, Никита Шашков и Александр Шаров провели мастер-класс для детей в Ревде – городе в Свердловской области с населением около 60 тысяч человек.

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