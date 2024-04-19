Sony планирует купить Paramount

The New York Times сообщает о потенциальном слиянии киностудий Sony и Paramount. По информации издания, для этого Sony объединилась с компанией Apollo Global Management, которая ранее пыталась приобрести Paramount за 26 миллиардов долларов, однако сделка сорвалась.
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