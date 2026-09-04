Вьетнам: «Дебилы Макнамары» идут в бой!

Тетский разгром привёл к двум результатам. Для начала, впечатлённый победой генерал Уэстморленд начал требовать у Линдона Джонсона ещё 206 тысяч человек — на окончательную зачистку Южного Вьетнама от «комми».
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