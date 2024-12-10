На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии