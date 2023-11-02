Госдеп: США обеспечит участие РФ на саммите АТЭС, но с учетом санкций

Соединенные Штаты Америки будут работать над обеспечением участия делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре текущего года, однако санкционный режим также будет взят на учет.