Госдеп: США обеспечит участие РФ на саммите АТЭС, но с учетом санкций

Соединенные Штаты Америки будут работать над обеспечением участия делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре текущего года, однако санкционный режим также будет взят на учет.
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