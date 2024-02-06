Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о функционале приложения "Моя Москва". По словам градоначальника, за пять лет услугами и сервисами платформы воспользовались около 80 миллионов раз.
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