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Русская весна

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Бензин, вклады, демография: заявления президента Путина на Восточном экономическом форуме (ВИДЕО)

Бензин, вклады, демография: заявления президента Путина на Восточном экономическом форуме (ВИДЕО)

Заявления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.  ► Проведение новой мобилизации в России не требуется.

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