Сантуш о победе Северной Македонии над Италией: «Я не удивлен. И Португалии с ней будет тяжело»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе над Турцией (3:1). Его команда вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где встретится с Северной Македонией, одолевшей Италию (1:0).
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